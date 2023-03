Megaflieger für Chinas Elite-Gebirgssoldaten landete in Innsbruck

Innsbruck – Die Ankunft des chinesischen Transportflugzeugs Xian Y-20 am Flughafen Innsbruck lockte gestern wieder zahlreiche Schaulustige an. Der Megaflieger holte die chinesischen Elitesoldaten ab, die sich am Truppenübungsplatz Lizum/Walchen am „Edelweiss Raid“, dem als inoffizielle Weltmeisterschaft geltenden, härtesten Militärwettkampf für Gebirgssoldaten, beteiligt hatten.