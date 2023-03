Kärnten-Wahl: SPÖ verliert stark, ÖVP und FPÖ legen zu, Grüne und NEOS scheitern

Die Landtagswahl in Kärnten bringt einige Überraschungen: Hochrechnungen zufolge verliert die SPÖ deutlich und rutscht unter die 40 Prozent-Marke. Die ÖVP kann Zugewinne verbuchen, das Team Kärnten verdoppelt seine Stimmanteile, die FPÖ legt leicht zu. Grüne und NEOS sind gescheitert. Alle Infos im Liveblog.

Klagenfurt – Die Kärnten-Wahl hat am Sonntag zwei Überraschungen gebracht. Die SPÖ verlor deutlich mehr als erwartet und kämpft in aktuellen Hochrechnungen darum, doch noch die 40-Prozent-Marke zu überschreiten. Auf der anderen Seite legt die als fixe Verliererin eingeschätzte ÖVP sogar zu und lässt das Team Kärnten deutlich hinter sich, obwohl dieses sich verdoppelt. Die FPÖ gewinnt ein wenig. Grüne und NEOS scheitern.

Die aktuellen Hochrechnungen von SORA und ARGE Wahlen sehen die Landeshauptmann-Partei, die bei knapp 48 Prozent gestartet war, bei gut 39 Prozent. Die FPÖ folgt mit kleinen Zugewinnen mit rund 24 Prozent. Platz drei geht an die Volkspartei, die etwa 17 bis 18 Prozent auf sich vereinen kann und so rund zwei Punkte zulegt. Das Team Kärnten steigert sich von 5,6 auf rund zehn Prozent. Grüne und NEOS schaffen gerade einmal gut drei bzw. zwei Prozent.

Mit diesem Ergebnis wäre wohl auch eine Koalition gegen die SPÖ mit FPÖ, ÖVP und Team Kärnten möglich. Freilich wollen die Sozialdemokraten an der Spitze bleiben. Landeshauptmann Peter Kaiser sah einen klaren Auftrag für seine Partei, obwohl das Ergebnis "sehr schmerzt". Die SPÖ könnte aber rechnerisch auch Zweier-Koalitionen mit FPÖ und Team Kärnten bilden. Kaiser kündigte bloß Gespräche mit allen Parteien "auf Augenhöhe" an. Er werde nichts präjudizieren.

SPÖ-Bundesparteichefin Pamela Rendi-Wagner machte keinen Hehl aus ihrer Enttäuschung: "Es ist ein Ergebnis, das schmerzt", sagte sie bei ihrer Ankunft im Regierungsgebäude in Klagenfurt. Die Verluste erklärt sie sich einerseits damit, dass wegen der Krisen alle regierenden Landesparteien Stimmen verloren hätten. Andererseits schade aber auch die Führungsdiskussion in der Bundes-SPÖ. Das Wahlergebnis der Kärntner SPÖ sei auch "der Zeit geschuldet", bezog sich Rendi-Wagner etwa auf die Rekordinflation. Regierende Parteien würden derzeit überall Verluste einstreifen.

Die Volkspartei hielt sich vorerst noch zurück, sah aber die bisherige Regierungsarbeit als Juniorpartner bestätigt. Spitzenkandidat Martin Gruber will weiter in der Landesregierung "Verantwortung tragen". Er schließe niemanden von Gesprächen aus, auch wenn die vergangenen fünf Jahre für Kärnten nicht die schlechtesten gewesen seien, deutete er eine Präferenz für Rot-Schwarz an. Geleistet hat die Landespartei auch etwas für den Bund. Schwarz-Grün hat nämlich wieder die Mehrheit im Bundesrat.