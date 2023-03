Reger Andrang in Wahllokalen: Die Landtagswahl in Kärnten im Liveblog

Im südlichsten Bundesland finden heute Landtagswahlen statt. In der Position des Gejagten findet sich SPÖ-Landeshauptmann Peter Kaiser.

Klagenfurt – Kärnten wählt einen neuen Landtag. Die ersten Wahllokale haben am Sonntag seit 7.00 Uhr geöffnet, geschlossen werden die letzten um 16.00 Uhr. Kurz danach sind auch die ersten Trend- bzw. Hochrechnungen zu erwarten. Derzeit regiert die SPÖ unter Landeshauptmann Peter Kaiser gemeinsam mit der ÖVP im südlichsten Bundesland. Alle Spitzenkandidaten und die Spitzenkandidatin haben bereits den Vormittag genutzt, um ihre Stimmen abzugeben.





Für Kaiser, der seit nunmehr zehn Jahren Landeshauptmann ist, geht es um die dritte Amtszeit. Er dürfte laut Umfragen zumindest geringe Verluste einfahren. Bei der letzten Landtagswahl 2018 hatte die SPÖ mit 47,9 Prozent Stimmenanteil fast die absolute Mehrheit im Landtag erreicht. Platz eins zu verteidigen dürfte der SPÖ allen Umfragen zufolge gelingen. Allzu große Umbrüche und Wählerverschiebungen sind heuer nicht zu erwarten.

📽️ Video | Kärnten wählt

Den Umfragen nach dürfte die SPÖ nach ihrem sehr starken Ergebnis von 2018 zwar verlieren, das Wahlziel von Landeshauptmann Kaiser – "ein Vierer vorne" – sollte aber erreicht werden. Kaiser wählte in der Universität Klagenfurt.

FPÖ vor Stimmenplus

Auf Platz zwei mit knapp 23 Prozent und neun Mandaten war 2018 die FPÖ gelandet. Sie könnte laut Umfragen etwas dazugewinnen. Spitzenkandidat Erwin Angerer hatte im Wahlkampf stark auf Bundesparteichef Herbert Kickl gesetzt. Er erwarte, "dass das Ergebnis ebenso wird, wie der Himmel über Kärnten heute, nämlich blau", meinte Angerer bei seiner Stimmabgabe in Mühldorf (Bezirk Spittal an der Drau), wo er auch Bürgermeister ist. 27 Prozent will die FPÖ erreichen und damit auch das Ergebnis der niederösterreichischen FPÖ toppen.

Deutliche Zuwächse dürfte es für das Team Kärnten geben. 2013 war man noch als Team Stronach angetreten, verlor zwar die Hälfte der Stimmen, verblieb aber mit 5,7 Prozent im Landtag. Als Bürgermeister von Spittal an der Drau gab Team-Kärnten-Spitzenkandidat Gerhard Köfer seine Stimme in der Bezirkshauptstadt ab. "Wie es letztlich ausgeht, wissen wir ab 16 Uhr", beantwortete er die Frage nach einer Prognose des Wahlausganges. Zehn Prozent sei das Ziel und "wäre ein Traum".

Die SPÖ mit Peter Kaiser wird trotz Stimmenverlusten stärkste Partei bleiben. © APA/Fohringer

Vom Team Kärnten überholt werden könnte die ÖVP, die bei der letzten Wahl mit 15,5 Prozent auf Platz drei landete. Spitzenkandidat Michael Gruber wählte in Kappl am Krappfeld. Er ist derzeit Juniorpartner der SPÖ in der Landesregierung und hofft, die Koalition fortsetzen zu können. In jüngsten Umfragen liegt die ÖVP bei elf Prozent, was einen leichten, aber politisch gewichtigen Verlust bedeuten würde.

Grüne wollen wieder in den Landtag

Die Grünen hoffen auf den Wiedereinzug in den Landtag, aus dem sie 2018 geflogen waren. Spitzenkandidatin Olga Voglauer wählte in ihrer Heimatgemeinde, dem zweisprachigen Ludmannsdorf, wo sie einen Biohof betreibt. Letztlich gehe es auch darum, dass der Klimaschutz wieder vertreten ist, begründete sie die Notwendigkeit eines Wahlerfolges. Trotz zuletzt recht offen ausgefallener Umfragen zeigte sie sich gelassen: "Wir Grünen sind es gewohnt, dass es knapp wird." Endlich im Landtag vertreten sein wollen auch die NEOS im Süden. NEOS-Spitzenkandidat Janos Juvan sagte bei seiner Stimmabgabe in Klagenfurt: "Wir werden das schaffen. Ich bin zuversichtlich."

Auch die Bundespolitik erwartet das Ergebnis der zweiten von heuer drei Landtagswahlen mit Spannung. Relevant sein könnte es vor allem in Hinblick auf die SPÖ-interne Personaldiskussion. Gewissheit dürfte es nach 16.00 Uhr geben. Etwas später werden die Spitzen der Parteien im Regierungsgebäude in Klagenfurt erwartet, um erste Statements abzugeben. (APA)

🔴 Alle Infos zur Kärnten-Wahl im Liveblog

Was Kärnten besonders macht In Kärnten sind die politischen Uhren schon immer anders gegangen als im Rest Österreichs. Nirgendwo sonst gab es (mit den freiheitlichen Politikern Jörg Haider und Gerhard Dörfler) Landeshauptleute, die nicht aus SPÖ oder ÖVP kommen. Seit 2013 ist das Land aber wieder in der Hand der SPÖ. Peter Kaiser will heute die Mehrheit im Landtag und den Posten als Landeshauptmann verteidigen. Es wird ihm voraussichtlich gelingen, wenn auch mit einem Minus vor dem Ergebnis. Die Nummer zwei dürfte den Freiheitlichen und Erwin Angerer nicht zu nehmen sein. Die Parteispaltung in Blaue und Orange ist auch in Kärnten längst Geschichte, das rechte Lager traditionell stark. FPÖ-Bundesobmann Herbert Kickl – selbst Kärntner – war im Wahlkampf sehr präsent. Und dennoch lassen die Meinungsforscher für die FPÖ im Vergleich zur Wahl 2018 nur ein bescheidenes Plus erwarten. Dafür gibt es zwei Erklärungen: Zum einen startet die FPÖ in Kärnten schon viel höher als bei den Landtagswahlen ihre Kollegen in Tirol und Niederösterreich. Zum anderen holt sich Gerhard Köfer mit seinem Team Kärnten einen Teil der Proteststimmen ab. Der Bürgermeister der Bezirksstadt Spittal an der Drau hat eine bewegte Polit-Karriere hinter sich: Bürgermeister und Abgeordneter zum Nationalrat für die SPÖ, dann Wechsel zum Polit-Start-up von Frank Stronach. Schließlich Parteigründer, als solcher im Landtag und wieder Bürgermeister. Köfer nimmt aber nicht nur den Freiheitlichen Stimmen weg, sondern auch der ÖVP. Diese hat es in Kärnten ohnehin schwer. Zwar stellte sie mit Christof Zernatto in den 1990er-Jahren sogar den Landeshauptmann. Schon damals war das aber weniger der eigenen Stärke als dem geschickten Taktieren geschuldet. Aktuell führt Martin Gruber die Partei. Über Kärnten hinaus ist er kaum bekannt. In Kärnten ist sein wichtigstes Thema der Streit mit der SPÖ über die Privatisierung des Flughafens Klagenfurt. Grüne und NEOS müssen überhaupt erst einmal in den Landtag kommen. Die Grünen waren dort schon und mit Rolf Holub als Chefaufdecker des Hypo-Skandals sehr präsent. 2018 flogen sie trotzdem aus dem Landesparlament. (sabl)