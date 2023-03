Wahllokale sind geöffnet: Die Landtagswahl in Kärnten im Liveblog

Seit 2013 ist das Land aber wieder in der Hand der SPÖ. Peter Kaiser will heute die Mehrheit im Landtag und den Posten als Landeshauptmann verteidigen. Es wird ihm voraussichtlich gelingen, wenn auch mit einem Minus vor dem Ergebnis.

Die Nummer zwei dürfte den Freiheitlichen und Erwin Angerer nicht zu nehmen sein. Die Parteispaltung in Blaue und Orange ist auch in Kärnten längst Geschichte, das rechte Lager traditionell stark. FPÖ-Bundesobmann Herbert Kickl – selbst Kärntner – war im Wahlkampf sehr präsent. Und dennoch lassen die Meinungsforscher für die FPÖ im Vergleich zur Wahl 2018 nur ein bescheidenes Plus erwarten. Dafür gibt es zwei Erklärungen: Zum einen startet die FPÖ in Kärnten schon viel höher als bei den Landtagswahlen ihre Kollegen in Tirol und Niederösterreich.