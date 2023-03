Heimisches Volksmusik-Trio: Neue CD von „Vollgas Tirol“

Fügenberg – Schon seit 2015 stehen Christian Lanthaler, Fabian Schweinberger und Markus Gschösser als Vollgas Tirol jetzt gemeinsam auf der Bühne und haben sich längst in der volkstümlichen Szene etabliert.

In dieser Zeit konnten die drei Freunde unzählige Auftritte im In- und Ausland verbuchen. Authentische, volkstümliche Musik mit Ziacha, Gitarre und Bassgeige, Schlager und Partyhits ergeben die perfekte Mischung, die nun auch auf ihrem neuen Album zu finden ist.

Am Samstag, den 11. März, präsentieren die drei Musiker ab 19.30 Uhr am Goglhof in Fügenberg ihr pressfrisches Werk. Als Gäste haben sie sich den Zillertal Schmiss und Saggrisch – Die Band eingeladen. Durch den Abend führt DJ Mox.