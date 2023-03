Parkinson, Alzheimer, Demenz: Wird gesundes Altern irgendwann möglich?

Werner Poewe promovierte 1976 an der Medizinischen Fakultät der Leopold-Franzens-Universität Innsbruck mit ausgezeichnetem Erfolg. Von 1986 bis 1989 war Poewe Oberarzt an der Neurologie in Innsbruck, wo er sich 1987 zum Thema „Langzeitkomplikation der L-Dopa Therapie des M. Parkinson“ habilitierte. 1995 übernahm er schließlich die Leitung der Fachabteilung, die er bis zu seinem Ruhestand im Jahr 2019 leitete. Zu seinen wissenschaftlichen Schwerpunktthemen Parkinson (Klinik, Therapie, Differentialdiagnose), Dystonie und anderen Basalganglienerkrankungen sowie Schlaf, Restless Legs Syndrom und Bewegungsstörungen hat Poewe mehr als 500 Forschungsarbeiten veröffentlicht und zahlreiche klinische Studien geleitet. Der anerkannte Neurowissenschafter zählt zu den weltweit am meist zitierten Wissenschaftern.

