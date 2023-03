Großer Andrang, zu wenig Platz: Noch eine Boulderhalle für Innsbruck

Innsbruck – Das Innsbrucker Kletterzentrum KI am Sillside-Areal hat Weltruf. Es ist Austragungsort für internationale Bewerbe, Bundesleistungszentrum und Treffpunkt für Hobbykletterer. „Im Vorstiegsbereich geht es sich mit dem Platz noch ganz gut aus, aber Bouldern ist gerade beim jungen Publikum zu so einer Trendsportart geworden, dass in vielen Städten immer neue Hallen gebaut werden“, sagt KI-Geschäftsführer Reinhold Scherer. So ist das KI nicht nur für das heimische Publikum eine gut genützte Sportstätte, „es spielt auch eine Rolle im Tourismus. Viele Breitensportler reisen sogar von anderen Kontinenten extra zum Klettern nach Innsbruck“, weiß Scherer. Besonders in den Weihnachtsferien war aufgrund des Schneemangels der Andrang riesengroß: „Als es weder zum Skifahren noch Rodeln noch Langlaufen ging, waren wir heillos überfüllt“, erzählt Scherer.