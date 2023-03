Bluttat in Oberösterreich: 40-Jähriger offenbar von Ex-Schwager erschossen

In der Nacht auf Sonntag wurde in Grünburg (Bezirk Kirchdorf) ein Mann in seinem Haus erschossen. Der mutmaßliche Täter war zunächst auf der Flucht, konnte aber noch in den Morgenstunden festgenommen werden.

Grünburg – In Grünburg im Bezirk Kirchdorf ist es in der Nacht auf Sonntag zu einer Bluttat gekommen. Nach Angaben der Polizei wurde ein Mann (40) am Sonntag gegen 1 Uhr in seinem Haus erschossen. Der Täter – es handelt sich um einen 37-Jährigen aus dem Bezirk Amstetten – flüchtete, wurde aber in den frühen Morgenstunden in seiner Wohnung festgenommen.





Das Opfer und der mutmaßliche Täter hätten sich gekannt, sagte eine Sprecherin der Polizei zur APA. Laut Berichten der Kronen Zeitung hatte es sich um den ehemaligen Schwager des 40-Jährigen gehandelt. Hintergrund soll ein Sorgerechtsstreit um die beiden Kinder des Getöteten mit seiner Ex-Frau gewesen sein. Der 37-Jährige habe um 1.05 Uhr bei dem Mann in Grünburg an der Tür geläutet. Als das Opfer öffnete, habe der Täter mit einer Faustfeuerwaffe auf den Mann geschossen. Das Opfer erlitt dabei tödliche Verletzungen. Der Täter flüchtete laut Polizei mit seinem Pkw und konnte an seiner Wohnadresse im Bezirk Amstetten von Polizeibeamten festgenommen werden. Im Haus des Opfers sollen vier Kleinkinder gewesen sein, als es zu der Bluttat kam.