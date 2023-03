Bluttat in Oberösterreich: Mann offenbar von Bekanntem erschossen

In der Nacht auf Sonntag wurde in Grünburg (Bezirk Kirchdorf) ein Mann in seinem Haus erschossen. Der mutmaßliche Täter war zunächst auf der Flucht, konnte aber noch in den Morgenstunden festgenommen werden.

Grünburg – In Grünburg im Bezirk Kirchdorf ist es in der Nacht auf Sonntag zu einer Bluttat gekommen. Nach Angaben der Polizei wurde ein Mann am Sonntag gegen 1 Uhr in seinem Haus erschossen. Der Täter – es soll sich um einen 37-Jährigen aus dem Bezirk Amstetten handeln – flüchtete, wurde aber in den frühen Morgenstunden in seiner Wohnung festgenommen.