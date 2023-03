Netanyahu nach umstrittener Minister-Äußerung um Beruhigung bemüht

Zugleich kritisierte Netanyahu, dass die Gewalt radikaler Palästinenser von der palästinensischen Regierung und im Ausland heruntergespielt werde. Er warte immer noch darauf, dass die Palästinensische Autonomiebehörde den Mord an zwei israelischen Brüdern verurteile, die der Gewalt durch jüdische Siedler in dem Dorf Huwara vorausgegangenen war, erklärte Netanyahu. Israel warte auch darauf, dass die internationale Gemeinschaft von der Palästinenser-Regierung verlange, diesen Anschlag zu verurteilen. Stattdessen verschließe sie weiterhin die Augen vor der zügellosen Aufwiegelung durch die Autonomiebehörde.

Smotrich, ein Ultranationalist in Netanyahus rechtsreligiöser Koalition, hatte zu dem Siedler-Angriff auf das palästinensische Dorf im besetzten Westjordanland gesagt: "Ich denke, dass Huwara ausradiert werden muss." Das müsse aber der Staat Israel tun "und nicht einzelne Menschen". Am Samstag ruderte er zurück, jedoch ohne sich zu entschuldigen. "Aus Verärgerung habe ich mich falsch ausgedrückt", sagte Smotrich dem TV-Sender Channel 12. In israelischen Medien war zuvor spekuliert worden, dass der Streit über seine Äußerungen seine bevorstehende USA-Reise belasten könnte. Das US-Außenministerium hatte seine Äußerungen als unverantwortlich, widerwärtig und einen Aufruf zur Gewalt scharf verurteilt.

In Huwara waren Ende Februar zwei israelische Brüder aus einer nahe gelegenen jüdischen Siedlung von einem Palästinenser erschossen worden. Aufgebrachte Siedler stürmten daraufhin das Dorf und steckten Autos und Häuser in Brand. Dabei wurde ein Palästinenser getötet, mehrere weitere wurden verletzt. Die israelische Polizei hatte zuletzt mehrere Personen wegen mutmaßlicher Beteiligung an dem Siedler-Angriff festgenommen. In den vergangenen Monaten hat die Gewalt zwischen den beiden Seiten wieder zugenommen. Nach palästinensischen Angaben wurden seit Anfang 2023 mindestens 62 Palästinenser getötet, darunter Bewaffnete und Zivilisten. 13 Israelis und ein ukrainischer Tourist starben nach israelischen Angaben in diesem Jahr bei palästinensischen Angriffen.