Kardinal Marx fordert Debatte über katholische Sexuallehre

München – Der Münchner Erzbischof Kardinal Reinhard Marx hat eine Debatte über die kirchliche Sexualmoral gefordert. Sexualität sei eine "Gabe Gottes", sagte Marx am Samstag bei der Eröffnung einer Ausstellung zum Umgang der Kirche mit Sexualität im Diözesanmuseum Freising.

In Theologie, Predigt und Seelsorge sei in der Vergangenheit oft ein negatives Bild menschlicher Sexualität gezeichnet worden: "Sie wurde mit Schuld und Sünde bewehrt, was auch zu Verdrängung und Doppelmoral geführt hat", sagte der Erzbischof dem Bayerischen Rundfunk.