Skifahrer in Itter nach Suche unterkühlt und verletzt gefunden

Itter – Ein 69-jähriger Skifahrer aus Deutschland ist in der Nacht auf Sonntag in Itter im Zuge einer groß angelegten Suchaktion der Bergrettung mit 30 Mann unterkühlt und verletzt in unwegsamem Gelände aufgefunden worden. Der Mann hatte einige Stunden zuvor seine Lebensgefährtin in Nürnberg angerufen und ihr gesagt, dass er auf der Abfahrt gestützt sei, sich verfahren habe sowie orientierungslos und sehr schwach sei.