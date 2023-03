St. Johann in Tirol – In der Nacht auf Samstag brach ein bisher Unbekannter in zwei Kinderbetreuungseinrichtungen in St. Johann in Tirol ein. Wie die Polizei berichtet, schlug der Täter dazu einmal ein Fenster ein, einmal brach er es auf. Der oder die Unbekannte durchsuchte die Räume. Was oder ob überhaupt etwas erbeutet wurde ist unklar, ebenso wie die Höhe des Schadens. Es wird ermittelt. (TT.com)