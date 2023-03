Fünfjähriges Mädchen starb nach Badeunfall in Therme im Burgenland

Eisenstadt – Ein Badeunfall in der Sonnentherme Lutzmannsburg (Bezirk Oberpullendorf) hat ein fünfjähriges Mädchen das Leben gekostet. Polizeiangaben zufolge war das Kind Samstagmittag in einem unbeaufsichtigten Moment in das sogenannte Wildbach-Becken gesprungen. Nach der Rettung und einer Reanimation wurde die junge Wienerin in die Klinik Donaustadt in die Bundeshauptstadt geflogen, wo sie Sonntagmittag starb.