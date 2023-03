Odermatt gewann Super-G in Aspen und kleine Kristallkugel

Marco Odermatt hatte beim Super-G der Herren in Aspen am Sonntag gleich doppelt Grund zum Feiern: Der Schweizer gewann das Rennen und die Disziplinenwertung. Stefan Babinsky landete als bester ÖSV-Läufer auf Platz vier.

Aspen – Marco Odermatt hat sich erstmals den Sieg im Super-G-Weltcup gesichert. Der Schweizer gewann am Sonntag in Aspen und ist damit vor dem alpinen Saisonfinale in Andorra von seinem letzten verbliebenen Kontrahenten Aleksander Aamodt Kilde (3./+0,34 Sekunden) nicht mehr einzuholen. Zweiter wurde der Deutsche Andreas Sander (+0,05), der Steirer Stefan Babinsky stellte als Vierter (+0,47) sein Topresultat von Cortina d'Ampezzo ein.