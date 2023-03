Mehrere Schwerverletzte nach Skiunfällen in Tirol mit Rettungsheli geborgen

Grän/Rohrberg – Mehrere Skiunfälle ereigneten sich auch am Sonntag in Tirol. Gleich zweimal binnen kürzester Zeit mussten Rettungskräfte und Notarzthubschrauber zum Füssener Jöchle im Gemeindegebiet von Grän ausrücken. Ein schwerer Unfall ereignete sich zudem in Rohrberg.