59-Jährige bei Autoüberschlag in Going verletzt

Going – Mit der Rettung ins Krankenhaus St. Johann gebracht wurde am Sonntagnachmittag eine 59-jährige Autolenkerin nach einem Unfall in Going. Die Frau war auf der B178 aus unbekannter Ursache über die Gegenfahrbahn geraten und fuhr gegen ein Straßenschild sowie eine Böschung. Dabei überschlug sich das Fahrzeug und blieb auf dem Dach liegen. Die Feuerwehr und ein Abschleppunternehmen bargen das Auto. (TT.com)