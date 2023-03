Regionaler Klimarat für Wattens und Volders nahm die Arbeit auf

Wattens, Volders – 22 zufällig ausgewählte BürgerInnen aus Wattens und Volders bilden seit Kurzem einen regionalen Klimarat. In dieser Funktion sollen sie Lösungen für wichtige Zukunftsfragen erarbeiten: Wie kann die Mobilität in Wattens und Volders gestaltet werden, so dass sie wirklich den Menschen dient? Wie lassen sich der öffentliche Raum und die (Grün-)Flächen zwischen den Gemeinden so entwickeln, dass die allgemeine Lebensqualität steigt? Ein professionelles Moderationsteam von „Partizipation Tirol“ und das Klimabündnis Tirol begleiten den Klimarat.