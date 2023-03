Anni und Anita kochen: Kitzbüheler YouTube-Stars stellen Buch vor

St. Johann i. T. – Anni Oberlechner und Anita Brunner heißen die aufgehenden österreichischen Stars am Youtube-Himmel. Ihre beiden Kochkanäle, in denen sie als Küchenhexe und Küchenschelle auftreten, wurden vor wenigen Jahren unabhängig voneinander gegründet und erreichen inzwischen Millionen Zuseher und Zigtausende Abonnenten. Jetzt gibt es unter dem Titel „Kochts mit uns!“ ein gemeinsames Kochbuch der beiden in Kitzbühel bzw. in St. Johann wohnhaften Hobbyköchinnen mit 100 Lieblingsrezepten aus ihren Youtube-Kanälen.