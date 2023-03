Krebs-Patientinnen an Innsbrucker Gynäkologie haben höhere Überlebensrate

Innsbruck – Wer an der Innsbrucker Gynäkologie wegen einer Krebs-Erkrankung aufgenommen wird, ist in besten Händen: Wie eine aktuelle österreichweite Auswertung zeigt, haben Krebs-Patientinnen in der Tiroler Landeshauptstadt eine deutlich höhere Überlebensrate als im Durchschnitt der anderen Zentren in Österreich.