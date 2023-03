Ex-Schwager in Grünburg erschossen: Verdächtiger feuerte vier Mal auf Opfer

Nach den tödlichen Schüssen auf einen 43-Jährigen in Grünburg in Oberösterreich gibt die Polizei immer mehr Details zur Tat bekannt. Der mutmaßliche Täter feuerte vier Mal auf seinen Ex-Schwager.

Kirchdorf an der Krems – Nach einer Bluttat in der Nacht auf Sonntag im Bezirk Kirchdorf hat die Staatsanwaltschaft U-Haft gegen den Festgenommenen beantragt. Der 37-Jährige soll seinen 43-jährigen Ex-Schwager mit vier Schüssen aus einer legal besessenen Waffe getötet haben. Bei seiner Festnahme knapp zwei Stunden nach der Tat wurden 0,8 Promille Alkohol bei ihm gemessen, berichtete eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Steyr der APA am Montag. Der Mann sei geständig.

Der 37-Jährige habe um 1.05 Uhr bei seinem früheren Schwager in Grünburg an der Haustür geläutet. Dieser öffnete und schloss die Tür sogleich wieder. Der Verdächtige feuerte aber dreimal in das Glaselement der Türe und kam so ins Haus. Dort soll er noch vier Schüsse auf das Opfer abgegeben haben, bevor er mit seinem Pkw nach Hause flüchtete, wo er später festgenommen wurde.