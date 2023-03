Überraschung und Schönheitsfehler

Innsbruck – „Ich muss ehrlich gestehen: So ein klares 3:0 hätte ich mir nicht erwartet“, freute sich TI-ROWA-Moser-volley-Obmann Michael Falkner nach dem Play-off-Auftakterfolg (3:0) in Klagenfurt. „Die Wildcats haben ja noch eine tschechische Legionärin verpflichtet und zwei Spielerinnen reaktiviert. Aber unsere Damen haben sich nicht aus dem Takt bringen lassen.“ Angeführt von Maryna Fedchuk (17 Punkte), Martyna Walter (15) und Maya Wollin (14) spulte die TI drei starke Durchgänge herunter, die vor allem von einem starken Service geprägt waren. Von einer Vorentscheidung wollte Falkner, der gestern den Tag am Berg verbrachte, aber noch nicht sprechen: „Klar sieht es jetzt gut aus. Unsere Mädels müssen noch einmal so konzentriert auftreten, dann hat es jeder Gegner schwer.“ (suki)