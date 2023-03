„Wir haben einen Boom ausgelöst“

Innsbruck – Das Aus im Halbfinale der „Ö Eishockey Liga“ steckt den Kufsteiner Drachen noch in den Knochen. Die Festungsstädter bezogen am Samstag vor 1200 Zuschauern eine 2:8-Heimniederlage gegen Steindorf, das Hinspiel in Kärnten hatte Kufstein mit 5:4 gewonnen. „Die Enttäuschung ist natürlich noch da“, betonte Kufstein-Obmann Roland Luchner. Das Aber folgte sogleich: „Wir haben eine extrem gute Saison gespielt. Und man darf nicht vergessen, dass wir drei der vier Play-off-Spiele gewonnen haben.“