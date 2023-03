Frauen im Beruf und Pflege: „Tirol Live“ heute um 18 Uhr auf TT.com

Die Tiroler AMS-Chefin Sabine Platzer-Werlberger und Andreas Mair, Leiter der „Silberhoamat“ in Schwaz, sind heute zu Gast bei „Tirol Live“. Ab 18 Uhr auf TT.com.

Am Mittwoch ist Internationaler Frauentag. Auch im Job werden Frauen sehr oft benachteiligt. Das bedeutet dann weniger Gehalt, weniger Prestige, weniger Bedeutung. Und natürlich weniger Aufstiegsmöglichkeiten. Und das, obwohl seit Jahren mehr Mädchen höher bildende Schulen besuchen und damit öfter als Buben höhere Bildungsabschlüsse erzielen. Sabine Platzer-Werlberger ist Landesgeschäftsführerin des AMS Tirol. Sie wird in „Tirol Live“ über die Chancen und Möglichkeiten von Frauen am Arbeitsmarkt sprechen.