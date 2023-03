Erstmals nach 16 Jahren: Bartgeier-Küken im Alpenzoo geschlüpft

Die Bartgeier im Innsbrucker Alpenzoo haben für Nachwuchs gesorgt. Ein Küken erblickte am 26. Februar das Licht der Welt. Für Zoodirektor Stadler „keine Selbstverständlichkeit".

Innsbruck – Die Freude im Alpenzoo ist groß. Nach 16 Jahren gibt es endlich wieder Nachwuchs beim Logotier des Innsbrucker Zoos. Nach 56 Tagen Brutzeit ist am 26. Februar ein Bartgeier-Küken aus dem Ei geschlüpft.

Die Eltern kümmerten sich von Anfang an gut um das Bartgeier-Junge.

Beide Eltern werden das Junge nun 125 Tage mit Nahrung versorgen. Zuerst bekommt das Kleine einen vorverdauten Brei, den die Eltern auswürgen, später auch Fleisch. „Die ersten Tage kümmerten sich die Elternvögel hervorragend um das Küken", berichtet Zoodirektor André Stadler. Das Bartgeier-Pärchen ist erst neun Jahre alt, da sei das keine Selbstverständlichkeit. „Und Nachwuchs beim Wappentier vom Alpenzoo, einem der schönsten Geier der Welt und zudem bei einer bedrohten Tierart – was will man als Zoodirektor denn mehr?“ so Stadler stolz. (TT.com)