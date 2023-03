49 getrocknete Seepferdchen auf Flughafen Wien beschlagnahmt

Ein Vietnamese hatte die artgeschützten Fische in Kleidungsstücken in seinem Gepäck versteckt. Aus den nach Österreich geschmuggelten toten Tieren hätte Pulver für TCM-Produkte hergestellt werden soll.

Schwechat/Wien – Einen durchaus kuriosen Treffer haben Mitarbeiter des Zolls auf dem Flughafen Wien in Schwechat gelandet. Beschlagnahmt wurden 49 getrocknete Seepferdchen. Ein 50-jähriger in Tschechien wohnender Vietnamese hatte die artgeschützten Fische in Kleidungsstücken in seinem Gepäck versteckt. Aus den nach Österreich geschmuggelten, toten Tieren hätte Pulver für TCM-Produkte hergestellt werden soll, teilte das Finanzministerium am Montag per Aussendung mit.