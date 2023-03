Experten warnen vor Asbest-Belastung durch Erdbeben-Schutt in Syrien und Türkei

Istanbul – Einen Monat nach den verheerenden Beben in der Türkei und in Nordsyrien warnen Experten vor Gefahrenstoffen in den Schuttbergen. „Bauschutt enthält potenziell gefährliche Materialien, die der Natur und der menschlichen Gesundheit schaden können. Eines davon ist Asbest", sagte eine Sprecherin von Greenpeace in der Türkei der Deutschen Presse-Agentur. Asbest ist nachgewiesen krebserregend und wurde auch in der Türkei bis zum Verbot etwa für die Dämmung von Gebäuden verwendet.