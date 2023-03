Neuer ÖFB-Präsident: Svoboda hält sich noch bedeckt

Vienna-Präsident Kurt Svoboda wird als ein möglicher Nachfolger von Gerhard Milletich als Präsident des Österreichischen Fußball-Bund (ÖFB) gehandelt. Auf die Frage, ob er Interesse an dieser Position habe oder eine Übernahme des Amts ausschließen könne, antwortete das UNIQA-Vorstandsmitglied am Montag bei einem Pressetermin in Wien: „Die Frage werde ich dann beantworten, wenn der ÖFB so weit ist.“ Milletich trat am 31. Jänner zurück, interimistisch ist Johann Gartner im Amt.