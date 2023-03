Gut beschützt – beruhigt verreisen

Er ist gültig in Österreich, in der Russischen Föderation, in allen Ländern Europas, in den außereuropäischen Mittelmeer-Anrainer-Staaten, auf allen Mittelmeer-Inseln, auf den Kanaren, den Azoren und auf Madeira, sofern im jeweiligen Land Tourismus möglich ist und keine offizielle Reisewarnung besteht.