Prozess um Sex-Date mit Todesfolge in Wien: Sieben Jahre Haft

Ein Mann wurde von inkriminierter Vergewaltigung mit Todesfolge freigesprochen. Wegen Missbrauchs einer wehrlosen Person und Raubes wurde er jedoch als schuldig erkannt und in eine Anstalt eingewiesen. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

Wien – Ein 52-Jähriger ist am Montag bei seinem Prozess am Wiener Straflandesgericht von den Geschworenen einstimmig vom inkriminierten Vorwurf der Vergewaltigung mit Todesfolge freigesprochen worden. Der 13-fach vorbestrafte Mann wurde von den Geschworenen stattdessen des sexuellen Missbrauchs einer wehrlosen Person (§ 205 StGB) und des schweren Raubes für schuldig befunden und zu sieben Jahren Haft verurteilt. Zudem wurde er in eine Anstalt für abnorme Rechtsbrecher eingewiesen.