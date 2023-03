Skiunfall mit Fahrerflucht in Schlick, Heli-Einsatz auch in Westendorf

Fulpmes, Westendorf – Bei zwei Skiunfällen sind am Montag in Tirol Wintersportler schwer verletzt worden. Beide Male musste der Rettungshubschrauber aufsteigen.

Am Mittag traf es dann einen 20-Jährigen im Skigebiet Wilder Kaiser. Der Niederländer war gegen 12.30 Uhr am Salvenberg auf der Abfahrt Foisching unterwegs. Er geriet über den Pistenrand hinaus, krachte in eine Schneestange und blieb in einem Graben liegen. Der Schwerverletzte wurde mit dem Helikopter in die Klinik Innsbruck geflogen. (TT.com)