Lkw-Lenker nach Kontrolle am Fernpass wegen Urkundenfälschung angezeigt

Nassereith – Am Montag wurde ein Lkw-Fahrer an der Fernpassbundesstraße von Polizisten aufgehalten und durchsucht. Hintergrund war die Kontrolle des Fernpassfahrverbotes. Der Moldawier wies einen Frachtbrief für eine LED-Lampe vor. Demnach wurde die Lampe in Meran geladen. Dadurch wäre eine Fahrt über den Fernpass möglich gewesen.