Selenskyj bekräftigt: Bachmut wird nicht aufgegeben

Die Ukraine will die seit Monaten umkämpfte Stadt Bachmut nicht den russischen Angreifern überlassen. Das gab Präsident Selenskyj nach neuen Beratungen mit Generälen bekannt.

Kiew – Die militärische Spitze will nach Angaben des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj die seit Wochen heftig umkämpfte Stadt Bachmut im Osten des Landes nicht aufgeben. Er habe den Kommandant der Einheiten in der Region und den Generalstabschef gefragt, wie dort weiter vorzugehen sei, sagte Selenskyj in seiner abendlichen Video-Botschaft. "Beide Generäle haben geantwortet, man werde sich nicht zurückziehen. Stattdessen wird die Verteidigung gestärkt."