SPÖ-Führungsdebatte: Rendi-Wagner will nicht aufgeben – und schießt gegen Doskozil

Wien – SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner wird spätestens nächste Woche ein Sonder-Parteipräsidium einberufen, um über „all die offenen Fragen" nach der Kärnten-Wahl intern zu diskutieren – auch über die Frage eines vorgezogenen Parteitages. Am Montagabend in der „ZiB2" machte Rendi-Wagner klar, dass aus ihrer Sicht die „Störfeuer" aus dem Burgenland das große Problem der SPÖ sind. Sie denke nicht daran, abzutreten, sondern sei entschlossen, als Spitzenkandidatin zu kandidieren.

„Immer nur hinter dem Vorhang hervor oder aus der Hecke zu schießen, das schwächt die Partei, das sehen wir auch an den Umfragen", verwies sie auf die jahrelang immer wieder geschürte Personaldiskussion. Was aktuell so an Vorschlägen komme – beste Experten zusammenholen, Lösungen auszuarbeiten etc. – „ist alles wurscht, solange wir als Sozialdemokratie es nicht schaffen, nicht in der Öffentlichkeit zu diskutieren und gemeinsam hinter den Maßnahmen zu stehen" zu den Fragen der Teuerung, der Energiekrise oder der Klimakrise.