Ältestes Rennen der Sportstadt: Den Schulskitag Kitzbühel gibt’s seit 1928

Kitzbühel – Keine Frage, das Hahnenkammrennen in Kitzbühel ist legendär, doch es ist nicht das älteste Skirennen in der Sportstadt. Bereits 1928 wurde der große Schulskitag in Kitzbühel erstmals durchgeführt. Am Start waren über die Jahre auch Skilegenden wie Toni Sailer, Ernst Hinterseer und Hias Leitner. Am Wochenende wandelten nun wieder über 400 Schüler aus Kitzbühel auf den Spuren der Ski-Idole. Damit verzeichnete man eine neue Rekordbeteiligung.