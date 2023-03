Nach Kärnten-Wahl: ÖVP feierte, als ob sie gewonnen hätte

Wien, Klagenfurt – Es waren gerade einmal 17,0 Prozent, plus 1,6 Prozentpunkte im Vergleich zur Landtagswahl 2018. Gefeiert hat die ÖVP in Kärnten dennoch so, als ob sie die Wahl gewonnen hätte. Wichtig ist für die Türkisen nach dem Absturz in den bundesweiten Umfragen und den Niederlagen bei den Wahlen in Tirol und Niederösterreich vor allem eine Erkenntnis: Die ÖVP kann noch gewinnen, freute sich Generalsekretär Christian Stocker.

Gewinnen? Die ÖVP misst das Plus in Kärnten an Meinungsumfragen. Diese hatten der Partei Verluste vorhergesagt, bis hin zum Absturz unter die Zehn Prozent-Schwelle. Es kam anders. Warum? „Das lässt mich etwas ratlos zurück“, bekannte der Meinungsforscher Peter Hajek.





Aber auch aus internen Zahlen der ÖVP war das Plus nicht abzulesen. Die Volkspartei vertraut ihrem Experten Franz Sommer. In diesen Daten lag die Kärntner ÖVP besser als in den veröffentlichten Umfragen, aber auch nicht bei den 17 Prozent.

Offenbar ist die ÖVP mittlerweile mit dem Problem mangelnder Deklarationsbereitschaft konfrontiert – so sagt es Hajek, so ist es aber auch aus der ÖVP selbst zu hören. Bisher kannte die Meinungsforschung dieses Phänomen von der FPÖ: Befragte verleugnen ihre wahren Absichten. Aus Scham? Jedenfalls waren die blauen Wahlergebnisse traditionell besser als die Umfragen.

In der ÖVP werden auch die veröffentlichten Umfragen zur Bundespolitik skeptisch gesehen. FPÖ vor SPÖ und ÖVP lauten diese zurzeit, jeweils mit einigem Abstand. Auch Sommer habe die ÖVP auf Platz drei, erzählt ein türkiser Stratege. Der Abstand zu den anderen Parteien sei aber geringer. Aus diesem Umstand schöpft die Partei Hoffnung: „Das ist wie bei einem Sprint. Wenn aus dem Spitzentrio einer losstartet, ist am Ende alles möglich.“

„Die ÖVP hat es im Bund geschafft, sich etwas zu stabilisieren“, bestätigt der Politikberater Thomas Hofer. Als eine Ursache dafür sieht er das kantigere Auftreten auch gegenüber dem grünen Koalitionspartner – in der Migrationsfrage, zuletzt bei der Mietpreisbremse. Für die nächste Nationalratswahl müsse das aber noch nichts bedeuten.

Hofer geht jedenfalls davon aus, dass die ÖVP auch in Zukunft „ruppiger“ auftreten wird. Am Freitag probiert es Nehammer mit einer Rede – nicht „zur Lage“, sondern „zur Zukunft“ der Nation. Er will den bundesweiten Führungsanspruch untermauern.

Aus Kärnten kann der ÖVP-Chef dafür Rückenwind mitnehmen. In sieben Wochen, nach der Salzburg-Wahl, kann vieles schon wieder anders aussehen.