Warnstreik bei Austrian Airlines bis 14.30 Uhr: Flugausfälle und Verzögerungen

Ein Warnstreik nach einer Betriebsversammlung führt am Dienstag zu Störungen des AUA-Flugbetriebes. Davon werden nach aktuellem Stand 36 Flüge und rund 1800 Passagiere betroffen sein.

Wien, Schwechat – Passagiere, die für heute, Dienstag, einen Flug mit Austrian Airlines (AUA) gebucht haben, müssen weiterhin mit Verspätungen, Umbuchungen oder Flugausfällen rechnen. Was mit einer Betriebsversammlung des Bordpersonals begann, führte zu einem Warnstreik, der bis 14:30 Uhr dauern soll. Bei der Betriebsversammlung wurde einstimmig beschlossen, dass die Versammlung in einen Warnstreik übergeht, sagte Yvonne Heuber von der Gewerkschaft Vida.

Von der Betriebsversammlung werden nach aktuellem Stand 36 Flüge und rund 1800 Passagiere betroffen sein, teilte die AUA bereits vorab mit. Es sind vorwiegend Destinationen in Zentraleuropa von Anpassungen betroffen. „Austrian Airlines Langstreckenziele können nach aktuellem Stand regulär bedient werden", teilte die AUA mit. Um die Auswirkungen möglichst gering zu halten, habe man unter anderem Mitarbeiter, die auf „Stand-by" waren, zum Dienst gerufen, heißt es weiters aus der AUA-Pressestelle. Und die Fluglinie habe jene Passagiere, die bei der Buchung eine Telefonnummer oder E-Mail-Adresse angegeben haben, bereits aktiv über Fluganpassungen und Umbuchungen informiert.

„Viele Mitarbeiter sagen uns, dass sie mit dem Angebot zufrieden sind. Wir müssen jetzt sehen, wer weiter weg ist von unseren Mitarbeitern", merkte jedoch AUA-COO Francesco Sciortino in der Vorwoche bei der Präsentation des Jahresergebnisses an.

Die Agentur für Passagier- und Fahrgastrechte weist in einer Aussendung darauf hin, dass den Passagieren bei einer kurzfristigen Annullierung des Fluges folgende Rechte zustehen: So haben sie das Recht auf Erstattung des Ticketpreises inkl. Steuern und Gebühren bzw. auf den Rückflug zum Abflugort zum frühestmöglichen Zeitpunkt. Werden die Flugkosten rückerstattet, so muss die Fluglinie auch eventuell anfallende Mehrkosten für den neuen Flugschein zu vergleichbaren Reisebedingungen erstatten.