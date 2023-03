Warnstreik bei Austrian Airlines sorgt weiter für Flugausfälle und Verzögerungen

Wien, Schwechat – Passagiere, die für heute einen Flug mit Austrian Airlines (AUA) gebucht haben, müssen weiterhin mit Verspätungen, Umbuchungen oder Flugausfällen rechnen. Was um 9.45 Uhr mit einer Betriebsversammlung des Bordpersonals begann, führte zu einem Warnstreik, der bis 14.30 Uhr dauerte. Die Entscheidung dazu war bei der Betriebsversammlung einstimmig beschlossen worden, wie Yvonne Heuber von der Gewerkschaft Vida sagte. Nun sind die Verhandlungen wieder in Schwebe.

Nach einer anfänglichen Einigung bei den KV-Verhandlungen im Oktober forderte das Bordpersonal aufgrund des guten Ergebnisses der Fluglinie im dritten Quartal Nachverhandlungen, die bis dato für den Betriebsrat nicht zufriedenstellend verlaufen sind. Schließlich sei die Inflation seither gestiegen und die ausgehandelte Gehaltserhöhung von sieben Prozent greife erst ab Mai. Dass das Sparpaket - eine Gehaltsreduktion um bis zu 15 Prozent – mit Jahresbeginn zum Teil vorzeitig beendet worden sei, dürfe nicht mit den KV-Verhandlungen vermischt werden. Und Daniel Liebhart, Vorsitzender des Fachbereiches Luftfahrt in der Gewerkschaft Vida, verwies auf die Boni, die an die Führungskräfte für 2022 fließen sollen, während die Mitarbeiter im Vorjahr von Sparpaket und Kurzarbeit betroffen waren.

„Wir fordern für die Beschäftigten einen entsprechenden Teuerungsausgleich, der diesen Namen auch verdient hat, sowie ein sofortiges und restloses Aus für das Personalsparpaket ohne faule Kompromisse. Wir fordern das AUA-Management zur raschen Rückkehr an den Verhandlungstisch auf", so die stellvertretende vida-Vorsitzende Olivia Janisch bei der Betriebsversammlung.

„Viele Mitarbeiter sagen uns, dass sie mit dem Angebot zufrieden sind. Wir müssen jetzt sehen, wer weiter weg ist von unseren Mitarbeitern", merkte jedoch AUA-COO Francesco Sciortino in der Vorwoche bei der Präsentation des Jahresergebnisses an. Man habe auch bei anderen Punkten eingelenkt. So werde die Reinigung der Uniformen übernommen. Und die Beschäftigten hätten in drei Tranchen bis zu 3.000 Euro erhalten.