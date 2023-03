Ötztaler Trailruns setzen auf Nachhaltigkeit

Ötztal – Welche Reputation die Ötztaler Trailrunning-Events in der Szene genießen, zeigt sich am großen Interesse. Bis Ende Februar haben sich bereits 200 TeilnehmerInnen aus 15 Nationen für den Stuiben Trailrun am 19. und 20. Mai registriert. Die Anmeldezahl beim Gletscher Trailrun am 21. und 22. Juli liegt bei 220 SportlerInnen aus 18 Nationen. Wer sich bis 31. März für den Stuiben Trailrun bzw. bis 30. April für den Gletscher Trailrun anmeldet, erhält noch den Normalbucherrabatt. Im Vorfeld der Bewerbe appelliert Martin Scheiber, Obmann des Vereins „Ötztal Trailrunning“, an die StarterInnen, insbesondere die Möglichkeit der öffentlichen Anreise in Erwägung zu ziehen: „Die Schnellzugstation in Ötztal-Bahnhof ist sehr gut ans internationale Netz angebunden. Im Ötztal verfügen wir dazu über ein sehr dichtes Netz an Buslinien, die im Halbstundentakt durch das gesamte Tal fahren.“