Nach Kärnten: Heuriges Landtagswahl-Finale folgt in Salzburg

Am 23. April wird in Salzburg abgestimmt. Derzeit regiert dort eine „Dirndlkoalition“ von ÖVP, Grünen und NEOS.

Wien – Die Wahl in Kärnten ist geschlagen, jene in Salzburg steht an. Am 23. April ist in diesem Bundesland über die künftige Besetzung des Landtags abzustimmen. Rund 390.000 Menschen sind wahlberechtigt.

Vor fünf Jahren hatte die ÖVP auf 37,8 Prozent zugelegt, sie baute den Vorsprung auf die SPÖ aus; diese fiel auf 20 Prozent zurück. Die FPÖ steigerte sich auf 18,8 Prozent. Die Grünen halbierten sich auf 9,3 Prozent, die NEOS kamen mit 7,3 Prozent erstmals in das Landesparlament. Um in dieses zu gelangen, sind zumindest fünf Prozent Zuspruch nötig.

Zum vierten Mal ist Haslauer Spitzenkandidat der ÖVP, Landeshauptmann ist er seit 2013. Die SPÖ wird erstmals von David Egger in eine Wahl geführt. Seit knapp drei Jahren ist er an der Spitze der Partei. Jetzt soll der 36-Jährige diese aus dem historischen Tief manövrieren.

Für die Grünen und die NEOS geht es um viel: Schaffen sie es in Salzburg nicht mehr in die Landesregierung, wären sie jeweils nur noch in einem Bundesland in einer solchen – die Grünen in Vorarlberg, die NEOS in Wien).