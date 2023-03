Podiumsdiskussion in Osttirol: Heimat, und was sie uns bedeutet

Lienz – Heimat ist – ja wo und was ist eigentlich Heimat für jeden von uns? Morgen feiern Millionen Menschen an den unterschiedlichsten Orten der Erde, die ihnen jeweils Heimat sind, den Weltfrauentag. Aus diesem Anlass laden bereits heute Abend ab 19 Uhr das Kulturnetzwerk Osttiroler Kulturspur, das Bildungshaus Osttirol sowie das Frauenzentrum Osttirol zu einer Podiumsdiskussion in den Saal der Wirtschaftskammer in Lienz. Suzanne Senfter, eine in Leisach lebende gebürtige Französin, die Theologin, Lienzer Krankenhausseelsorgerin und Bergbäuerin Maria Radziwon, die Villgrater-Natur-Unternehmerin Rebecca Schett und die Kartitscher Heimatdichterin Hilda Außerlechner tauschen sich zu ihren Heimatbegriffen aus. „Wir überprüfen die weibliche Perspektive auf dieses Wort, das es nur im Deutschen gibt und das sich nicht eins zu eins in andere Sprachen übersetzen lässt“, heißt es in der Einladung. Zwei der Podiumsgäste gewähren hier einen ersten Einblick.