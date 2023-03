Jede vierte Frau in Österreich fühlt sich finanziell abhängig

Wien – Insgesamt 75 Prozent der in Österreich lebenden Frauen fühlen sich finanziell unabhängig. Im europäischen Vergleich liegt die Alpenrepublik damit im Durchschnitt (Europa: 74,4 Prozent). Vor allem Frauen in Polen (79,9 Prozent), Rumänien, Frankreich (je 79 Prozent) sowie Portugal (78 Prozent) sind jenen in Österreich voraus, geht aus der neuen „Womenomics“ Studie von Mastercard hervor.

Mehr als 32 Prozent der Befragten aus Österreich gaben an, wenig oder gar kein Know-how über Finanzen zu haben. Dabei fehlt es besonders an Wissen zu Investments (45,5 Prozent) und Steuern (41,7 Prozent). Von jenen Frauen in Österreich, die noch nicht finanziell unabhängig sind, wollen 71,4 Prozent diesen Status erreichen und zählen dies zu einem der Hauptziele in ihrem Leben. Vor allem Frauen zwischen 60 und 75 Jahren (82,4 Prozent) geben an, finanziell unabhängig zu sein. 57,3 Prozent haben diesen Status bereits vor ihrem 25. Geburtstag erreicht. Als wichtigste Faktoren für ihre finanzielle Unabhängigkeit nennen sie das eigene Einkommen (89 Prozent) und ihr Erspartes (23 Prozent).