Hans Hölbling aus Thaur wanderte 2000-mal auf die Rumer Spitze

Thaur, Rum – „Auf der Rumer Spitze“ lautet der WhatsApp-Status von Hans Hölbling aus Thaur – und das markante Gipfelkreuz schmückt auch sein Profilfoto. Beides aus gutem Grund: Öfter als der 58-Jährige war garantiert noch niemand auf dem 2454 m hohen, kühnen Berggipfel in der östlichen Nordkette. Erstaunliche 2000-mal (!) hat Hölbling die Rumer Spitze in den letzten elf Jahren erklommen, am Samstag gelang ihm die lang ersehnte Jubiläumstour.

Bei Wind und Wetter, bei Hitze und Kälte, tagsüber und nachts, im Winter oft mit Steigeisen und Pickel (außer bei zu großer Lawinengefahr) – Hölbling war bei praktisch allen Bedingungen auf „seinem“ Gipfel. „Teils sogar mehrfach am Tag, erst zum Sonnenauf-, dann zum Sonnenuntergang“, ergänzt er. Auch biwakiert habe er „droben“ mehrfach. Für seinen Rekord nützte Hölbling, der im Bereich Kundenservice bei den Innsbrucker Kommunalbetrieben arbeitet, jedes mögliche Zeitfenster vor und nach der Arbeit, am Wochenende und in den Ferien. Auch Silvester hat er - natürlich - bereits im Hochgebirge gefeiert. Selbst in voller Montur als „Halbweißer“ war der gebürtige Rumer und begeisterte Fasnachtler, der seit über drei Jahrzehnten in Thaur lebt, schon am Gipfel zu finden. „Das ist damals gut angekommen“, erinnert er sich an die Episode vor vier Jahren zurück. Generell schwärmt er besonders von den vielen netten Begegnungen am Berg. Oder von Aktionen wie der Sanierung des Gipfelkreuzes gemeinsam mit den Rumer Bergfreunden.