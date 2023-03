Nach Rückkehr in Landesdienst: Tratter dockt vorerst beim Bodenfonds an

Nach seiner Rückkehr in die Landesverwaltung mit gleichzeitigem Antritt von vier Monaten Urlaub kehrt der ehemalige Landesrat und nunmehrige ÖVP-Landtagsabgeordnete Hannes Tratter heute „aktiv“ in den Landesdienst zurück. Als Landesrat war er bekanntlich karenziert, im Bodenfonds des Landes wird er seine langjährige Expertise in der Tiroler Bodenpolitik einbringen.