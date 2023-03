Kitzbühel feiert gegen die Rittner Buam stolze Premiere

In Ritten bestreiten die Adler heute in der Alps Hockey League ihr erstes Viertelfinale.

Ritten, Kitzbühel – Nach dem 2:0-Sieg in der Best-of-three-Serie des Pre-Play-offs gegen Fassa feiert der EC Kitzbühel heute im „echten“ Play-off seine Premiere. Die Best-of-seven-Serie startet heute (20 Uhr) in Ritten. Und erstmals seit dem Einstieg in die Alps Hockey League 2016 stehen die Adler unter den letzten acht Teams, pikanterweise fiel diese Saison der Erzrivale aus Zell am See raus.