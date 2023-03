Dortmund erwartet gegen Chelsea harten Fight

London – „Das wird ein harter Fight. Es ist alles offen, aber wir sind sehr positiv gestimmt“, sagte BVB-Kapitän Marco Reus. Am Freitag war den Dortmundern gegen RB Leipzig (2:1) der zehnte Sieg im zehnten Pflichtspiel des Jahres gelungen. Auch der Triumph im ersten Duell mit Chelsea vor drei Wochen stärkt bei den Deutschen den Glauben an den ersten Viertelfinaleinzug in der „Königsklasse“ seit der Saison 2020/21. „Am Dienstag bin ich auch einmal mit einem Unentschieden zufrieden. Wir müssen nicht immer gewinnen“, scherzte BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl mit Bezug auf die imposante Siegesserie der vergangenen Wochen. Wie Reus erwartet auch Kehl eine „brutale“ Partie. „Chelsea wird alles probieren. Wir werden leiden müssen.“

Chelsea fand am Wochenende mit einem 1:0 gegen Abstiegskandidat Leeds United auf die Siegerstraße zurück. Die Mannschaft von Trainer Graham Potter kommt aber weiter nicht wirklich in Fahrt, seit dem Jahreswechsel gelang den „Blues“ in elf Pflichtspielen nie mehr als ein Tor pro Partie. Beim Champions-League-Sieger von 2021 könnten die Leistungsträger N’Golo Kante und Christian Pulisic in den Kader zurückkehren. (APA)