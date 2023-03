Wurzer war nicht zu halten

Söll, Scheffau, Ellmau – In der Skiwelt Wilder Kaiser folgte in den vergangenen Tagen ein Rennen auf das andere. Es waren Großkampftage für Nachwuchs-Skifahrer, die im Super-G, Riesentorlauf und Slalom um Tiroler Schüler-Meistertitel kämpften.

Herausragend präsentierte sich dabei ein junger Mann vom Sportverein Leins: Theo Wurzer gewann nämlich gleich alle drei Titel in der Klasse Schüler 14. Gold und Silber gab es jeweils für Allegra Mair und Johannes Partel. Die Top drei aller weiteren Klassen finden Sie in der Ergebnisbox unten. Lob gab es freilich nicht nur für die Ski-Talente – „Die Zukunft des Skirennsports in Tirol ist gesichert“, sagte TSV-Vizepräsidentin Katja Tecklenburg –, sondern auch für die Organisatoren aus dem Unterland. Als Veranstalter fungierten dabei der Schiclub Ellmau (Super-G), der Wintersportverein Söll (RTL) und der Sportverein Scheffau (Slalom). (TT)