Nach SPÖ-Debakel bei der Wahl in Kärnten: Kaiser stellt die Vertrauensfrage

Um neun Prozentpunkte ist die SPÖ bei der Landtagswahl am Sonntag gegenüber 2018 abgerutscht. Für den amtierenden Landeshauptmann und SPÖ-Chef Peter Kaiser Grund genug, eine Personaldebatte anzustoßen.

Klagenfurt – Kärntens Landeshauptmann und SPÖ-Chef Peter Kaiser stellt nach den kräftigen Stimmeneinbußen bei der Landtagswahl die Vertrauensfrage. "Das ist üblich nach einem solchen Ergebnis", sagte er Dienstagvormittag vor dem Parteivorstand in Klagenfurt zur APA. Bei der Wahl am Sonntag kam die SPÖ auf 38,92 Prozent der Stimmen – ein Minus von 9,02 Prozentpunkten gegenüber 2018. Es ist aber davon auszugehen, dass Kaiser weiterhin das Vertrauen ausgesprochen wird.

Um 10 Uhr trafen sich die Vorstandsmitglieder in der Parteizentrale in Klagenfurt. Parteivorsitzender Kaiser hatte am Sonntag bereits angekündigt, die volle Verantwortung für das Wahlergebnis zu übernehmen. Für Mittag ist eine Pressekonferenz anberaumt. (APA)