Sechsjähriger beim Überqueren der Straße in Kirchbichl von Auto erfasst

Kirchbichl – Beim Überqueren einer Straße in Kirchbichl ist am Dienstag kurz nach 7 Uhr ein Bub von einem Auto erfasst und verletzt worden. Der Sechsjährige war auf dem Weg zur Schule und wollte im Kreuzungsbereich der Strandbad- mit der Oberndorferstraße hinter einem dort wartenden Bus über die Fahrbahn gehen. Laut Polizei bog zeitgleich eine 38-Jährige mit ihrem Auto von der Oberndorferstraße kommend nach links in die Strandbadstraße ein.