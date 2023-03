Tiroler Kripo klärte Impf-Krimi: 200 Impfgegner mit Zertifikaten versorgt

Innsbruck – „Missbräuchliche Eintragungen von nicht durchgeführten Covid-19-Impfungen in die elektronische Gesundheitsakte“: So beschreibt die Innsbrucker Kripo den Tatbestand hinter einem Impf-Krimi, der jetzt geklärt werden konnte. Hinter der sperrigen Beschreibung verbirgt sich ein Paar, das über 200 Impfgegner im Herbst 2021 zu einem „Geimpft“-Status verholfen haben soll. Sie manipulierte laut Polizeibericht die ELGA, er besorgte Kunden und die für die Einträge notwendigen Daten.

Umfangreiche Ermittlungen des Fachbereichs für Vermögensdelikte waren die Folge. Und die führten rasch in die Ordination einer Innsbrucker Ärztin. Dort wurden offenbar Ungeimpfte als geimpft in die elektronische Gesundheitsakte eingetragen. Aber nicht von der Ärztin, die eigentlich als Einzige Zugang zur ELGA hatte. Stattdessen geriet eine damalige Ordinations-Mitarbeiterin ins Visier der Innsbrucker Kriminalbeamten. Wie die weiteren Ermittlungen ergaben, dürfte sich die 28-Jährige widerrechtlich einen Zugang zur ELGA verschafft haben. So war es kein Problem mehr, einen Impfstatus zu ändern. Was dann auch geschah.